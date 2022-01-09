В Україні змінилася ситуація із профтехосвітою: Львів показує приклад
Джерело:24 канал
За останні 20 років профтехосвіта переживала важкі часи. Наприклад, недостатнє фінансування закладів, відсутність перспектив розвитку, низька кваліфікація керівництва.
Як результат – поступовий занепад цієї ланки освіти. Віднедавна ситуація дещо змінилась.
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Відхід від "радянського"
Стараннями держави, за допомогою меценатів та інвесторів, власними силами заклади профтехосвіти маленькими кроками відходять від сумного "радянського" минулого та поступово оновлюють як і матеріальну базу, так і методи навчання й підготовки спеціалістів.
З 2016 року фінансування закладів профтехосвіти – на місцевій владі. Та брак грошей все одно відчутний. Щоправда, є і хороші приклади.
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Крок вперед Львівського коледжу
Львівський коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу – один з тих, який ефективно використовує свою базу для залучення грошей на розвиток.
Майстриня виробничого навчання Ілона Мужик розповіла, що на їхній професійній кухні виготовляють напівфабрикати (круасани, ролліні у замороженому вигляді, або випікають і відправляють на точки реалізації.
Коли ми починали, нашу продукцію ще не знали. Але тепер звертається дедалі більше людей. У нас на обслуговуванні є школи, харчоблоки, куди ми відправляємо заготовки або випечені вироби,
– поділилася Мужик.
Водночас навчальний заклад надає послуги щодо:
- організації банкетів;
- кейтерингу;
- обслуговуванню семінарів чи тренінгів;
- готельного сервісу.
До цього залучають часто і студентів, які мають можливість набути хорошого досвіду.
Аукціон кондитерських виробів
Кожного року у коледжі відбувається і аукціон найкращих кондитерських виробів. Приблизно 20 оригінальних тортів, а також печиво та інші солодощі йдуть "з-під молотка".
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Старша майстриня коледжу Ольга Сухарина зауважила, що номінальна вартість одного з тортів була 800 гривень. Однак за результатом змагань двох чоловіків, які хотіли придбати цей виріб, торт продали за 8 тисяч гривень.
Гроші звичайно ідуть на рахунок закладу, але він обов'язково преміює найкращі роботи,
– наголосила Сухарина.
Така діяльність коледжу необхідна для забезпечення нормального функціонування установи та створення можливостей для розвитку.
А також, як стверджує керівництво, для якісної підготовки спеціалістів. Оскільки грошей, які виділили з міського бюджету, для цього зовсім не вистачає.
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу розвивається / Фото із фейсбуку коледжу
"Зараз за комунальні послуги вклали майже пів мільйона своїх грошей, яких не вистачало для погашення тих потреб, які використовуються в навчальний процес" – сказала виконуюча обов'язки директорки коледжу Ганна Балущак.
Майже всі студенти – працевлаштовані
Водночас у закладі стверджують, що приблизно 98% їхніх студентів працевлаштовуються після закінчення навчання, оскільки необхідні практичні навички ті отримують ще у стінах коледжу.
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Ситуація сприятлива не всюди
Подекуди навіть працедавці роблять попереднє замовлення на них. Однак не всюди ситуація сприятлива.
Специфіка профтехосвіти в тому, що є можливість заробити гроші на свій спецфонд. Звичайно, ця градація різна (в когось – мільйон, в когось – 2 мільйони, в когось може бути 10 мільйонів). Але це все залежить від підходу керівництва закладу, від менеджерських якостей.
Багато років освіта робітничих кадрів занепадала, оскільки в неї вкладали дуже мало ресурсів. В останні роки ситуація змінюється, однак попереду ще довгий шлях для повноцінного оновлення цієї сфери навчання.