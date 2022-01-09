В Україні змінилася ситуація із профтехосвітою: Львів показує приклад

За останні 20 років профтехосвіта переживала важкі часи. Наприклад, недостатнє фінансування закладів, відсутність перспектив розвитку, низька кваліфікація керівництва.

Як результат – поступовий занепад цієї ланки освіти. Віднедавна ситуація дещо змінилась.

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Відхід від "радянського"

Стараннями держави, за допомогою меценатів та інвесторів, власними силами заклади профтехосвіти маленькими кроками відходять від сумного "радянського" минулого та поступово оновлюють як і матеріальну базу, так і методи навчання й підготовки спеціалістів.

З 2016 року фінансування закладів профтехосвіти – на місцевій владі. Та брак грошей все одно відчутний. Щоправда, є і хороші приклади.

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Крок вперед Львівського коледжу

Львівський коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу – один з тих, який ефективно використовує свою базу для залучення грошей на розвиток.

Майстриня виробничого навчання Ілона Мужик розповіла, що на їхній професійній кухні виготовляють напівфабрикати (круасани, ролліні у замороженому вигляді, або випікають і відправляють на точки реалізації.

Коли ми починали, нашу продукцію ще не знали. Але тепер звертається дедалі більше людей. У нас на обслуговуванні є школи, харчоблоки, куди ми відправляємо заготовки або випечені вироби,

– поділилася Мужик.

Водночас навчальний заклад надає послуги щодо:

організації банкетів;

кейтерингу;

обслуговуванню семінарів чи тренінгів;

готельного сервісу.

До цього залучають часто і студентів, які мають можливість набути хорошого досвіду.

Аукціон кондитерських виробів

Кожного року у коледжі відбувається і аукціон найкращих кондитерських виробів. Приблизно 20 оригінальних тортів, а також печиво та інші солодощі йдуть "з-під молотка".

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Старша майстриня коледжу Ольга Сухарина зауважила, що номінальна вартість одного з тортів була 800 гривень. Однак за результатом змагань двох чоловіків, які хотіли придбати цей виріб, торт продали за 8 тисяч гривень.

Гроші звичайно ідуть на рахунок закладу, але він обов'язково преміює найкращі роботи,

– наголосила Сухарина.

Така діяльність коледжу необхідна для забезпечення нормального функціонування установи та створення можливостей для розвитку.

А також, як стверджує керівництво, для якісної підготовки спеціалістів. Оскільки грошей, які виділили з міського бюджету, для цього зовсім не вистачає.



Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу розвивається / Фото із фейсбуку коледжу

"Зараз за комунальні послуги вклали майже пів мільйона своїх грошей, яких не вистачало для погашення тих потреб, які використовуються в навчальний процес" – сказала виконуюча обов'язки директорки коледжу Ганна Балущак.

Майже всі студенти – працевлаштовані

Водночас у закладі стверджують, що приблизно 98% їхніх студентів працевлаштовуються після закінчення навчання, оскільки необхідні практичні навички ті отримують ще у стінах коледжу.

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Ситуація сприятлива не всюди

Подекуди навіть працедавці роблять попереднє замовлення на них. Однак не всюди ситуація сприятлива.

Специфіка профтехосвіти в тому, що є можливість заробити гроші на свій спецфонд. Звичайно, ця градація різна (в когось – мільйон, в когось – 2 мільйони, в когось може бути 10 мільйонів). Але це все залежить від підходу керівництва закладу, від менеджерських якостей. Іван Пикус Начальник відділу профтех освіти Львівської обласної державної адміністрації

Багато років освіта робітничих кадрів занепадала, оскільки в неї вкладали дуже мало ресурсів. В останні роки ситуація змінюється, однак попереду ще довгий шлях для повноцінного оновлення цієї сфери навчання.