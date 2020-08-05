За один рік в Україні зменшилася кількість шкіл. Так, ще у 2018 році закладів освіти було на майже 600 більше, ніж це зафіксували у 2019 році. Але попри це, збільшилася кількість класів.

Як повідомило Міністерство фінансів, зараз в Україні є 14 175 шкіл, не враховуючи шкіл-інтернатів, спеціальних та вечірніх шкіл, а також приватних закладів.

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Натомість кількість класів збільшилася на 864 – з 198 840 до 199 704 класів.

Так, у 2019 році в Україні було:

667 шкіл, у яких навчалися мінімальна кількість учнів – від 1 до 25

11 шкіл, у яких навчалися максимальна кількість учнів – більше 2000

4615 шкіл, у яких середня наповнюваність учнів у класі – до 10 (33%);

5095 шкіл, у яких середня наповнюваність класу – 10-20 учнів (36%)

3944 шкіл з середньою наповнюваністю класу – 20-30 учнів (28%);

521 школа, в якій середня наповнюваність учнів у класі – більше 30 (4%).

Загалом у містах середня кількість учнів у класі – 25, а в селах – у середньому по 13 учнів у класі. Середні видатки на один клас минулого року становили 470 972 гривень. А у 2019 році в середньому на одного учня витратили 23 108 тисяч гривень.