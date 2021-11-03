В Україні збільшили кількість премій для учасників ЗНО, вчителів та молодих вчених
Джерело:телеграм Верховної Ради
Верховна Рада прийняла зміни до постанови щодо нагородження відзнаками у сфері освіти і науки. Так, збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів, викладачів профтехів.
У Верховній Раді передбачають, що забезпечення державною підтримкою наукових та педагогічних працівників та обдарованої молод спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.
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Рада збільшила кількість премій
- Збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів та викладачів профтехів.
- Збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 молодим ученим. Цього року вони отримають по 136 200 гривень.
- Збільшили також кількість іменних стипендій для молодих докторів наук (з 30 до 50). Вони теж отримають по 136 200 гривень.
- Окрім того, збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 – найкращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень).
Ці кошти йдуть з бюджету Верховної Ради, який формується платниками податків.
До слова, цього року 30 студентів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Імена цих учнів – читайте за посиланням.
Текст публікації Верховної Ради:
Прийнято Постанову про внесення змін щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (№ 6156).
Метою Постанови є підвищення ролі відзнак Верховної Ради у сфері освіти і науки та ширшої підтримки представників цих галузей, а саме молодих учених (премії та стипендії), педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, а також найкращих учасників ЗНО.
Передбачається забезпечити державною підтримкою більшу кількість наукових та педагогічних працівників, обдарованої молоді, що спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.