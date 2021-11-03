У Верховній Раді передбачають, що забезпечення державною підтримкою наукових та педагогічних працівників та обдарованої молод спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.

До теми Дипломи про вищу освіту цього року видадуть вчасно, – Освітній комітет

Рада збільшила кількість премій

  • Збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів та викладачів профтехів.
  • Збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 молодим ученим. Цього року вони отримають по 136 200 гривень.
  • Збільшили також кількість іменних стипендій для молодих докторів наук (з 30 до 50). Вони теж отримають по 136 200 гривень.
  • Окрім того, збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 – найкращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень).

Ці кошти йдуть з бюджету Верховної Ради, який формується платниками податків.

До слова, цього року 30 студентів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Імена цих учнів – читайте за посиланням.

Текст публікації Верховної Ради:

Прийнято Постанову про внесення змін щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (№ 6156).

Метою Постанови є підвищення ролі відзнак Верховної Ради у сфері освіти і науки та ширшої підтримки представників цих галузей, а саме молодих учених (премії та стипендії), педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, а також найкращих учасників ЗНО.

Передбачається забезпечити державною підтримкою більшу кількість наукових та педагогічних працівників, обдарованої молоді, що спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.