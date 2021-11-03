У Верховній Раді передбачають, що забезпечення державною підтримкою наукових та педагогічних працівників та обдарованої молод спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.

До теми Дипломи про вищу освіту цього року видадуть вчасно, – Освітній комітет

Рада збільшила кількість премій

Збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів та викладачів профтехів .

. Збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 молодим ученим . Цього року вони отримають по 136 200 гривень.

. Цього року вони отримають по 136 200 гривень. Збільшили також кількість іменних стипендій для молодих докторів наук (з 30 до 50). Вони теж отримають по 136 200 гривень.

(з 30 до 50). Вони теж отримають по 136 200 гривень. Окрім того, збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 – найкращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень).

Ці кошти йдуть з бюджету Верховної Ради, який формується платниками податків.

До слова, цього року 30 студентів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Імена цих учнів – читайте за посиланням.

Текст публікації Верховної Ради:

Прийнято Постанову про внесення змін щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки (№ 6156).

Метою Постанови є підвищення ролі відзнак Верховної Ради у сфері освіти і науки та ширшої підтримки представників цих галузей, а саме молодих учених (премії та стипендії), педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, а також найкращих учасників ЗНО.

Передбачається забезпечити державною підтримкою більшу кількість наукових та педагогічних працівників, обдарованої молоді, що спонукатиме їх вчитися та плідно працювати в Україні.