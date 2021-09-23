Професійний стандарт розробило Міністерство освіти і науки, а ухвалили його 17 вересня 2021 року. Перевіряв документ Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики.
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Згідно зі стандартом, мета професійної діяльності директора школи полягає в управлінні закладом освіти і відповідальності за всі види діяльності.
Керівник також виступає представником школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Проте директор підпорядковується засновнику закладу освіти.
Яким має бути директор школи
- Професійний стандарт передбачає, що керівником школи може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем.
- Керівник закладу повинен мати диплом магістра (спеціаліста).
- Директор школи зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом 90 навчальних годин.
- Потім він повинен проходити атестацію щороку протягом 5 років, за результатами якої визначається відповідність керівника займаній посаді.
Окрім того, для директора школи передбачено щорічне підвищення кваліфікації. Воно може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти.
Необхідними професійними компетентностями для керівника закладу є:
- нормативно-правова;
- компетентність стратегічного управління закладом освіти;
- компетентність стратегічного управління персоналом;
- компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
- лідерська;
- емоційно-етична;
- компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства;
- здоров’язбережувальна;
- інклюзивна;
- проєктувальна;
- інноваційна;
- здатність до навчання впродовж життя;
- інформаційно-цифрова.
Професійний стандарт також визначає наступні загальні компетентності директора: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку.
До трудових функцій директора школи у стандарті належить:
- забезпечення стратегічного управління розвитком школи,
- забезпечення управління якістю освітньої діяльності,
- забезпечення партнерської та мережевої взаємодії,
- організація безпечного і здорового освітнього середовища,
- забезпечення власного безперервного професійного розвитку.
До слова, незабаром в українських школах з'являться вихователі безпеки. Вони забезпечать безпечне середовище для дітей, захищатимуть їх права і законні інтереси. Вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах і взаємодіяти з поліцейськими, батьками, дітьми та адміністрацією шкіл.