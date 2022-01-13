Нова форма сертифіката ЗНО затверджена наказом Міністерства освіти і науки.

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Як зміниться вигляд сертифіката ЗНО

Окрім основної частини сертифіката (для осіб, які проходять ЗНО зі встановленої кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету), нова форма передбачає додаткову частину.



Так виглядає основна частина сертифікату ЗНО

Туди буде вноситись інформація про предмети, які учасник тестування за бажанням складатиме додатково за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб.



Так виглядає додаткова частина сертифікату ЗНО

Також у правій верхній частині тепер розміщуватиметься зображення унікального електронного ідентифікатора сертифіката у вигляді QR-коду.

За допомогою коду можна буде здійснити верифікацію інформації, зазначеної в сертифікаті, що міститься у відповідних державних базах даних, сервісах, реєстрах.

Окрім того, наказом Міністерства освіти затверджено нову форму інформаційної картки до сертифіката, у якій зазначаються результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів з усіх предметів.

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До слова, у 2022 році запровадили деякі зміни щодо проведення ЗНО для випускників шкіл. Основна новація – з'явилась можливість проходити більшу кількість тестувань, проте це платно.

В УЦОЯО пояснили, що раніше можна було пройти лише 5 предметів за кошт держави, але вже цього року можна здати більше предметів на ЗНО за власні кошти.