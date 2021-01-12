В Україні затвердили новий стандарт дошкільної освіти: чого чекати дітям
Новий стандарт дошкільної освіти дозволить продовжити реформу для дітей з урахуванням наступності між садочками та школами. Цей базовий компонент для дошкілля затвердили 12 січня 2021 року.
Відповідний наказ розмістили на сайті Міністерства освіти і науки України. Там наголошують, що дошкільна освіта є стартовою платформою особистісного розвитку дитини.
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Міністр освіти і науки запевняє, що новий стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам.
В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців, причетних до піклування, догляду та розвитку дошкільнят,
– додав Сергій Шкарлет.
У МОН додали, що наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й через формування наскрізних умінь:.
Зокрема, діти повинні будуть вміти виявляти ініціативність, керувати емоціями, висловлювати і обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та працювати в колективі.
Вимоги до компетентностей дітей визначено за такими освітніми напрямами:
- особистість дитини;
- дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
- дитина в природному довкіллі;
- гра дитини;
- дитина в соціумі;
- мовлення дитини;
- дитина у світі мистецтва.
Виконання вимогом цього Стандарту забезпечується з урахуванням нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини у найбільш оптимальній для неї формі.
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