Новий стандарт дошкільної освіти дозволить продовжити реформу для дітей з урахуванням наступності між садочками та школами. Цей базовий компонент для дошкілля затвердили 12 січня 2021 року.

Відповідний наказ розмістили на сайті Міністерства освіти і науки України. Там наголошують, що дошкільна освіта є стартовою платформою особистісного розвитку дитини.

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Міністр освіти і науки запевняє, що новий стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам.

В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців, причетних до піклування, догляду та розвитку дошкільнят,

– додав Сергій Шкарлет.

У МОН додали, що наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й через формування наскрізних умінь:.

Зокрема, діти повинні будуть вміти виявляти ініціативність, керувати емоціями, висловлювати і обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та працювати в колективі.

Вимоги до компетентностей дітей визначено за такими освітніми напрямами:

особистість дитини;

дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;

дитина в природному довкіллі;

гра дитини;

дитина в соціумі;

мовлення дитини;

дитина у світі мистецтва.

Виконання вимогом цього Стандарту забезпечується з урахуванням нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини у найбільш оптимальній для неї формі.