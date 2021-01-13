Міністерство освіти і науки затвердило нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені. Зокрема, йдеться про нові форми дипломів для бакалаврів та магістрів.

Відповідний наказ вже підписав міністр освіти Сергій Шкарлет. Тож, попередній наказ від 2015 року визнається таким, що втратив чинність.

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Нові форми документів будуть застосовуватися вже з 1 січня 2021 року.

Окрім того, затверджені й нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв та доктора наук. Також МОН затверджило і нові форми додатка до диплома європейського зразка.

Які зміни будуть в дипломах:

У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, яким видається випускникові-іноземцеві або особі без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого він/вона вступили на початку навчання в Україні.

У дипломах спеціаліста та дипломах молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіт"» буде зазначатися освітньо-кваліфікаційний рівень.

Яка інформація повинна бути розміщена у дипломі

найменування документа про вищу освіту;

найменування закладу вищої або передвищої освіти, що видав документ (у разі здобуття вищої освіти у (територіально) відокремленому підрозділі закладу вищої освіти – найменування підрозділу);

серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі;

ім’я та прізвище особи, якій присвоєно ступінь;

рік закінчення навчання;

назва освітньої програми, кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, предметну спеціальність або спеціалізацію (відповідно до сертифікату або рішення про акредитацію) та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння);

найменування органу, що акредитував освітню програму;

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої, фахової передвищої освіти;



Зразок нової форми диплому для бакалавра / Скриншот з наказу МОН