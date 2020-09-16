Міністерство освіти і науки готується до початку Нової української школи у середній базовій освіті – для учнів 5 – 9 класів. Запланований запуск НУШ лише на 2022 рік.

Про це повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

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За його словами, реформа НУШ – це одна з головних реформ Міністерства освіти і науки. Адже НУШ для початкових класів, яка стартувала у 2018 році, показує чудові результати.

Які завдання реформи НУШ у базовій школі:

оновлення змісту середньої освіти і методик викладання. У МОН вважають, що навчання має бути націлене на створення базових знань, умінь і навичок для життя;

діджиталізація;

побудова ефективної мережі шкіл;

реформа зарплат учителів;

створення центрів професійного розвитку для вчителів;

проведення супервізії та запровадження педагогічної інтернатури;

підтримка безпечного середовища, де немає місці дискримінації та булінгу;

створення інклюзивного середовища;

створення системи професійної орієнтації учнів;

забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти.

Що відомо про НУШ

Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом колишньї міністерки Лілії Гриневич. Ключова мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Вже у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники навчалися за новою системою.

Ключові компетентності для дітей у НУШ:

спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами

спілкування іноземними мовами

математична компетентність

основні компетентності у природничих науках і технологіях

інформаційно-цифрова компетентність

уміння вчитися впродовж життя

Ініціативність і підприємливість

соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини тощо

обізнаність та самовираження у сфері культури

екологічна грамотність.

Які результати роботи НУШ для учнів початкових класів

Дослідження показало, що у пілотних школах НУШ учні мають вищі показники за наскрізними уміннями, порівняно з непілотними закладами, а реформу підтримують як батьки учнів, так і вчителі й керівники шкіл.

Найбільш істотну різницю у групах учнів закладів різних типів виявлено за уміннями: співпраця, прийняття рішень, розв’язання проблемних завдань, обґрунтування власної позиції, ініціативність, творчість.

З детальними результатами дослідження можна ознайомитися на сайті МОН.