В Україні хочуть запустити Нову українську школу для учнів 5 – 9 класів: деталі
Міністерство освіти і науки готується до початку Нової української школи у середній базовій освіті – для учнів 5 – 9 класів. Запланований запуск НУШ лише на 2022 рік.
Про це повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.
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За його словами, реформа НУШ – це одна з головних реформ Міністерства освіти і науки. Адже НУШ для початкових класів, яка стартувала у 2018 році, показує чудові результати.
Які завдання реформи НУШ у базовій школі:
- оновлення змісту середньої освіти і методик викладання. У МОН вважають, що навчання має бути націлене на створення базових знань, умінь і навичок для життя;
- діджиталізація;
- побудова ефективної мережі шкіл;
- реформа зарплат учителів;
- створення центрів професійного розвитку для вчителів;
- проведення супервізії та запровадження педагогічної інтернатури;
- підтримка безпечного середовища, де немає місці дискримінації та булінгу;
- створення інклюзивного середовища;
- створення системи професійної орієнтації учнів;
- забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти.
Що відомо про НУШ
Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом колишньї міністерки Лілії Гриневич. Ключова мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Вже у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники навчалися за новою системою.
Ключові компетентності для дітей у НУШ:
- спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами
- спілкування іноземними мовами
- математична компетентність
- основні компетентності у природничих науках і технологіях
- інформаційно-цифрова компетентність
- уміння вчитися впродовж життя
- Ініціативність і підприємливість
- соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини тощо
- обізнаність та самовираження у сфері культури
- екологічна грамотність.
Які результати роботи НУШ для учнів початкових класів
Дослідження показало, що у пілотних школах НУШ учні мають вищі показники за наскрізними уміннями, порівняно з непілотними закладами, а реформу підтримують як батьки учнів, так і вчителі й керівники шкіл.
Найбільш істотну різницю у групах учнів закладів різних типів виявлено за уміннями: співпраця, прийняття рішень, розв’язання проблемних завдань, обґрунтування власної позиції, ініціативність, творчість.