Отримають стипендію та житло: в Україні запустять курси для абітурієнтів з Криму й ОРДЛО

В Україні у червні 2021 року запустять безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій, які мають намір вступати до українських вишів. Вони триватимуть орієнтовно 2 місяці.

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук розповіла, що студентам обіцяють надати житло та стипендії. Пілотний проєкт запустять на базі 25 університетів, які оберуть завдяки конкурсу.

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Що відомо про курси

За словами Драганчук, абітурієнти, які вступають через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", матимуть можливість відвідувати підготовчі курси. Вони передбачатимуть забезпечення стипендіями та безкоштовне проживання у гуртожитках.

Ми плануємо, що курси за таким форматом почнуться напередодні Дня Конституції України й триватимуть до початку навчального процесу в університетах. Це орієнтовно 2 – 2,5 місяці,

– наголосила заступниця міністра.

Скільки коштуватиме підготовка

Як розповіла Драганчук, підготовка одного абітурієнта коштуватиме державі від 8 до 13 тисяч гривень на місяць. Однак в цю суму входить стипендія, витрати на гуртожиток та інше.

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Драганчук припустила, що у 2021 році на такі курси запишуться 500 – 750 абітурієнтів. Після проходження навчання вони матимуть змогу вступати до будь-якого університету, а не тільки туди, де проходила підготовка.

Вступ абітурієнтів з окупованих територій: коротко