Портал "Знаїмо" – це результат реалізації підписаного у травні 2021 року меморандуму про початок інформаційної кампанії щодо здорового харчування в Україні.

До теми Що найбільше подобається учням у новому харчуванні: відповідь Клопотенка

Як заявила перша леді, мета кампанії – більше ніж змінити шкільне меню на корисне й здорове. Головна мета – змінити харчові звички українських сімей.

Дослідження показують, що в Україні майже половина батьків (47%) не знає, що харчування – це реальний мотиватор до доброго навчання. А зараз наші діти в більшості не завжди задоволені тим, що вони їдять у школі,

– каже Зеленська.

Чим корисна платформа "Знаїмо"

На новій платформі:

зібрано повну інформацію для директорів про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування,

створені розділи для вчителів і батьків, де можна дізнатися, як формувати культуру харчування у дитини в сім’ї та у школі,

також є окремий розділ для школярів, у якому з використанням ігор і тестів викладено основи здорового харчування.

Зараз на порталі розміщено 200 текстів, близько сотні презентацій, анімаційних об'єктів, інструкцій, віджетів, відповіді на 100 найактуальніших питань з реформи шкільного харчування для всіх учасників процесу.

Школа й дім – головні місця, де формуються звички на все життя. Де складається харчова поведінка й культура харчування. Якщо ми зараз сформуємо безпечні харчові звички у наших дітей, вони залишаться з ними і в дорослому житті. Виростуть здорові й свідомі люди,

– вважає Зеленська.

Презентація платформи "Знаїмо":



Реформа харчування у школах

Нагадаємо, у межах реформи шкільного харчування у травні 2021 року було презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. У ньому – 160 страв, обмежено кількість солі та цукру, ковбас і сосисок. Натомість збільшено кількість споживання молока, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Наразі у школах триває перехідний період з переобладнання їдалень, оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Запрацювати повною мірою реформа має з 1 січня 2022 року.