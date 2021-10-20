В Україні запустили освітній серіал про корупцію: чим він цікавий
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Мінцифри, НАБУ та Трансперенсі Інтернешнл Україна 20 жовтня презентували освітній серіал "Від заяви до вироку", який допоможе розібратися в роботі антикорупційних органів та дізнатися, як захистити свої права, якщо ви зіштовхнулись з корупцією.
Особливістю серіалу є кейсовий метод навчання на практиці в поєднанні з ґрунтовними поясненнями та коментарями від експертів.
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Серіал складається з 5 серій. Перша має назву “Хто розслідує корупцію в Україні”.
Чим цікавий серіал
Завдяки йому ви дізнаєтесь, які органи правопорядку розслідують кримінальні корупційні правопорушення, коли та до кого варто звертатися. А також на прикладі історії звичайного громадянина зрозумієте, як захиститися від корупції в органах влади.
На основі конкретної історії всі охочі дізнаються, як має відбуватися розслідування і покарання корупції, і яку роль у таких розслідуваннях відіграє Національне антикорупційне бюро.
З головним героєм серіалу глядач пройде всі етапи: від повідомлення про корупцію і до винесення вироку судом.
Серіал "Від заяви до вироку" вже можна безкоштовно подивитися на порталі Дія. Цифрова Освіта.
До слова, неформальне навчання та самоосвіта тепер буде визнаватися в Україні. На базі цього навчання навіть будуть присвоювати професійні кваліфікації, без необхідності навчання у вишах. Деталі – читайте у статті.