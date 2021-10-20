Особливістю серіалу є кейсовий метод навчання на практиці в поєднанні з ґрунтовними поясненнями та коментарями від експертів.

До теми Розкрадання на шкільних стільцях: прокуратура повідомила про підозру четвертому фігуранту схеми

Серіал складається з 5 серій. Перша має назву “Хто розслідує корупцію в Україні”.

Чим цікавий серіал

Завдяки йому ви дізнаєтесь, які органи правопорядку розслідують кримінальні корупційні правопорушення, коли та до кого варто звертатися. А також на прикладі історії звичайного громадянина зрозумієте, як захиститися від корупції в органах влади.

На основі конкретної історії всі охочі дізнаються, як має відбуватися розслідування і покарання корупції, і яку роль у таких розслідуваннях відіграє Національне антикорупційне бюро.

З головним героєм серіалу глядач пройде всі етапи: від повідомлення про корупцію і до винесення вироку судом.

Серіал "Від заяви до вироку" вже можна безкоштовно подивитися на порталі Дія. Цифрова Освіта.

До слова, неформальне навчання та самоосвіта тепер буде визнаватися в Україні. На базі цього навчання навіть будуть присвоювати професійні кваліфікації, без необхідності навчання у вишах. Деталі – читайте у статті.