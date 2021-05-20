Але він поки доступний лише для системи Android. Його можна безкоштовно завантажити з Google Play та AppGallery від Huawei. Незабаром застосунок вийде і для користувачів iOS (IPhone).

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Мобільні оператори lifecell, Vodafone та Kyivstar забезпечують безоплатний доступ до мобільного інтернету. Тому під час користування платформою через веб версію або додаток інтернет-трафік не тарифікується.

У МОН наголосили, що працювати у додатку "Всеукрраїнська школа онлайн" можна зручно з будь-якого смартфону. Кожен урок складається з відео та тесту, під час якого можна перевірити засвоєні знання.

Три переваги мобільного додатку ВШО над платформою:

збільшена швидкістьь роботи та завантаженість сторінок,

зручний інтерфейс,

краща взаємодія завдяки сповіщенням, нагадування тощо (учні не забуватимуть про уроки чи повідомлення вчителів).

Також у ВШО планують зацікавити дітей технологіями, адже використовують креативну подачу матеріалу. Зокрема, учні зможуть подивитися битви у 3D-форматі, переглянути інстаграм Юлія Цезаря чи вивчити орфографію, подорожуючи з "Маленьким принцом".



Урок української мови з "Маленьким принцом" / Скріншот з презентації МОН

Зазначимо, що на ВШО виділили 500 мільйонів гривень. Також для вчителів закуплять ноутбуки.

Що відомо про “Всеукраїнську школу онлайн”

Це онлайн-платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5 – 11 класів та методичної допомоги для вчителів.

учнів 5 – 11 класів та методичної допомоги для вчителів. Користувачі можуть переглядати безкоштовні матеріали, записатися на навчальні курси та слідкувати за своїми досягненнями. Наразі там налічується вже понад 1800 уроків .

. На платформі вже зареєстровано понад 170 тисяч користувачів, з яких орієнтовно 126 000 учнів та 36 000 учителів. Зокрема, понад 6 тисяч учнів – з окупованих територій Криму та Донбасу. Також ВШО користуються в 103 країнах світу, зокрема в США, Німеччині, Великій Британії та Польщі тощо.

До слова, нещодавно на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" створили кабінет вчителя, щоб кожен педагог міг ефективніше організувати процес дистанційного чи змішаного навчання. Як ним користуватися – читайте у матеріалі.