В Україні запровадять додаткові платні тести ЗНО з 2022 року, – МОН

У наказі Міносвіти щодо проведення ЗНО у 2022 році є пункт про додаткові тестування. Так, учасники з наступного року зможуть складати тести ЗНО додатково за власні кошти.

Водночас за рахунок державних коштів випускники зможуть скласти ЗНО з 5 предметів, як і цього року.

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Але, якщо абітурієнт виявить бажання скласти ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів, він зможе зробити це за власні кошти.

Загалом до переліку предметів, з яких в 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.

Коли прохзодитиме ЗНО-2022? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл проводитиметься наступного року з 23 травня до 15 липня.

З яких предметів у 2022 році будуть проводити ЗНО:

Українська мова;

Українська мова і література;

Математика (завдання рівня стандарту);

Математика (профільний рівень);

Історія України;

Англійська мова;

Іспанська мова;

Німецька мова;

Французька мова;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія.

Так, у МОН наголосили, що продовжать практику проведення окремого тесту з української мови, який впровадили цього року. Відповідно, випускники шкіл зможуть вибрати тест залежно від обраної спеціальності у виші.

Окрім того тест з математики також і надалі матиме два рівня – завдання рівня стандарту та профільного.

До слова, в Україні ЗНО-2021 проходить з 21 травня до 15 червня. Наразі учасникам залишилося скласти два тести – ЗНО з біології та географії. Всі тестування відбуваються у звичному режимі, але в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу