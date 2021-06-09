Водночас за рахунок державних коштів випускники зможуть скласти ЗНО з 5 предметів, як і цього року.
До теми Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест
Але, якщо абітурієнт виявить бажання скласти ЗНО понад встановлену кількість навчальних предметів, він зможе зробити це за власні кошти.
Загалом до переліку предметів, з яких в 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.
Коли прохзодитиме ЗНО-2022? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл проводитиметься наступного року з 23 травня до 15 липня.
З яких предметів у 2022 році будуть проводити ЗНО:
- Українська мова;
- Українська мова і література;
- Математика (завдання рівня стандарту);
- Математика (профільний рівень);
- Історія України;
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія.
Так, у МОН наголосили, що продовжать практику проведення окремого тесту з української мови, який впровадили цього року. Відповідно, випускники шкіл зможуть вибрати тест залежно від обраної спеціальності у виші.
Окрім того тест з математики також і надалі матиме два рівня – завдання рівня стандарту та профільного.
До слова, в Україні ЗНО-2021 проходить з 21 травня до 15 червня. Наразі учасникам залишилося скласти два тести – ЗНО з біології та географії. Всі тестування відбуваються у звичному режимі, але в умовах карантину.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу