Ідея платформи полягає у тому, щоб дати вчителям з різних регіонів та країн обмінюватися своїми напрацюваннями. Адже у кожного досвідченого педагога накопичується багаж доробок – вони самотужки розробляють конспекти уроків.

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А завдання платформи Eduki популяризувати педагогічну працю, підтримати та об’єднати вчителів, підвищити їхню кваліфікацію та покращити систему освіти.

Так, у 2021 році, коли через пандемію COVID-19 почалося дистанційне навчання, засновники платформи вирішили провести обмін досвідом з іспанськими, французькими та українськими освітянами.

Пошук авторів і збір матеріалів для наповнення платформи вже розпочали. Українські вчителі є прогресивними, тому розробники переконані, що зможуть відшукати чимало корисних матеріалів серед напрацювань освітян.

Від педагогів приймається все:

цілі уроки,

окремі завдання,

комплекти матеріалів,

навчальні постери,

інтерактивні ігри,

тести,

інфографіки, меми та будь-які задуми.

Як поділитися досвідом? Надсилати свої матеріали попередньо можна через спеціальну форму за посиланням. Після запуску платформи для кожного автора буде створено свій профайл.

Ще до запуску платформи та вашої офіційної згоди, цілісність матеріалів гарантована, розповсюджуватися вони не будуть. Автори можуть пропонувати свої ідеї та вироби безплатно чи встановити певну суму за користування.

До слова, у червні запрацювала платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників EdWay. З її допомогою вчителі можуть онлайн підвищити свою кваліфікацію. Деталі – у статті.