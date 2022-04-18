В Україні запрацював освітній чат-бот: допоможе знайти школу, садочок чи відновити документи

В Україні запрацював освітній чат-бот для школярів, студентів чи їхніх батьків, а також для вчителів та науковців. З його допомогою можна знайти освітні заклади, відновити документи.

Відповідну інформацію оприлюднили 17 квітня у Міністерстві освіти та науки України. Чат-бот створили за підтримки Швейцарії.

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В Україні створили освітній чат-бот EducationUaBot

17 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE (Decentralization for Improved Democratic Education) презентувала освітній чат-бот EducationUaBot,

– повідомили у міністерстві.

З допомогою нового чат-боту @EducationUaBot можна знайти необхідну інформацію про:

садочок, школу або коледж за кордоном;

онлайн-навчання в Україні;

відновлення особистих документів про освіту;

продовження викладання та роботи під час війни.

Ба більше, незалежно від місця знаходження людина з допомогою бота може дізнатися про повернення до навчання.

До речі, з часу повномасштабного нападу Росії на Україну окупанти завдали українській освіті збитків на понад 5 мільярдів доларів. Попередньо, в Україні повністю зруйнований 91 заклад освіти, а частково пошкоджені – 923.

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