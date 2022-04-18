Відповідну інформацію оприлюднили 17 квітня у Міністерстві освіти та науки України. Чат-бот створили за підтримки Швейцарії.
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В Україні створили освітній чат-бот EducationUaBot
17 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE (Decentralization for Improved Democratic Education) презентувала освітній чат-бот EducationUaBot,
– повідомили у міністерстві.
З допомогою нового чат-боту @EducationUaBot можна знайти необхідну інформацію про:
- садочок, школу або коледж за кордоном;
- онлайн-навчання в Україні;
- відновлення особистих документів про освіту;
- продовження викладання та роботи під час війни.
Ба більше, незалежно від місця знаходження людина з допомогою бота може дізнатися про повернення до навчання.
До речі, з часу повномасштабного нападу Росії на Україну окупанти завдали українській освіті збитків на понад 5 мільярдів доларів. Попередньо, в Україні повністю зруйнований 91 заклад освіти, а частково пошкоджені – 923.
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