В Україні запрацювала перша білоруська школа в онлайн-режимі, яку організували білоруські біженці. Заклад освіти зможе видавати документи державного зразка України.

Про це повідомила організаторка школи, білоруська акторка Анастасія Шпаковська на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Ми стартуємо з нашою першою в Україні білоруською онлайн-школою. Такою потрібною і важливою для білоруських дітей", – заявила Шпаковська.

Як буде проходити навчання? Кожен учень отримає інструкцію, як користуватися онлайн-платформою. Всі діти будуть мати річний теоретичний матеріал у вигляді електронного підручника з основним предметом. А всі уроки будуть проходити за розкладом та вчителем в онлайн режимі.

Вже в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" жінка розповіла, що перший тиждень школа буде працювати у тестовому режимі. Наразі у ній всього двоє учнів — діти самої Шпаковської. Проте до них з 9 листопада зможуть долучитися інші діти.

Відомо, що у школі будуть сформовані з 4 по 10 класи з поглибленим вивченням математики, англійської мови та програмування.

Білоруська онлайн-школа юридично приєднана до двох приватних українських шкіл. Вчителі цих закладів викладатимуть основну навчальну програму для учнів російською мовою. Адже, за словами Шпаковської, зараз важко знайти українського вчителя, який би викладав українську шкільну програму білоруською мовою.

"З інших предметів у нас є лише два варіанти – або російська, або українська мова викладання. Ми вибрали російську, бо діти вже вчились російською мовою в Білорусі", – додала вона.

Шпаковська наголосила, що учні онлайн-школи зможуть отримати український сертифікат державного рівня.

За словами організаторки, така школа є необхідністю для білоруських сімей, які змушені були мігрувати з країни через політичну ситуацію.

Білоруські біженці в Україні

З початком протестів у Білорусі до України втікають люди, які не погоджуються з режимом Олександра Лукашенка та ті, кого переслідує білоруська влада. Загалом виїжджають студенти, фахівці IT та інтелігенція.

Додамо, що протести в країні тривають вже третій місяць. А все через те, що протестувальників обурили офіційні результатами президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Проте учасники протестів, як і низка країн ЄС, США, Велика Британія та Україна, не визнають цих результатів.