З початку нового року вже кілька шкіл в Україні закрили на карантин. Але найчастіше на самоізоляцію відправляють лише окремі класи, де в одного з учнів виявили коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу розповів, що наразі з понад 190 тисяч класів на карантин пішли 145, передає 24 канал.

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А все через те, що у класі було виявлено хворого на COVID-19 учня.

За його словами, таких заходів довелося вжити через відповідні рекомендації лікарів та епідеміологів. Адже саме вони вирішують, чи відправляти весь клас на самоізоляцію.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До слова, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

Нові правила навчання в школі: