В Україні вже 145 класів пішли на карантин, – Степанов
З початку нового року вже кілька шкіл в Україні закрили на карантин. Але найчастіше на самоізоляцію відправляють лише окремі класи, де в одного з учнів виявили коронавірус.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу розповів, що наразі з понад 190 тисяч класів на карантин пішли 145, передає 24 канал.
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А все через те, що у класі було виявлено хворого на COVID-19 учня.
За його словами, таких заходів довелося вжити через відповідні рекомендації лікарів та епідеміологів. Адже саме вони вирішують, чи відправляти весь клас на самоізоляцію.
Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
До слова, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.
Нові правила навчання в школі:
- учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;
- в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;
- натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;
- допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;
- у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;
- дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.