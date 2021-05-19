В Україні вперше проведуть пробне тестування магістрів у формі державного іспиту

У кількох вишах 19 та 20 травня 2021 року відбудеться перше пробне тестування магістрів деяких спеціальностей у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

На першу апробацію відібрано спеціальності "Ветеринарна медицина" та "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза", які реалізуються в профільних закладах вищої освіти.

До теми Вступ-2021 на магістратуру: розпочалася реєстрація на вступні іспити ЄВІ та ЄФВВ

Цього року учасники, які не складуть іспит, відраховувати не будуть. Крім того, виш може враховувати результати пробного тестування під час атестації студента.

Що відомо про ЄДКІ Це стандартизована форма контролю досягнення студентом результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та оцінюванням таких результатів навчання.



Апробаційне проведення ЄДКІ здійснюється в комп’ютерному форматі у формі зовнішнього незалежного оцінювання з очним контролем, дистанційним адмініструванням та відеоспостереженням. ЄДКІ проходить у 2 зміни.



У пробному тестуванні візьмуть участь понад 600 студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти з 11 закладів вищої освіти:

Білоцерківського національного аграрного університету;

Полтавського державного аграрного університету;

Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Харківської державної зооветеринарної академії;

Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Поліського національного університету (ЖНАЕУ);

Сумського національного аграрного університету;

Одеського державного аграрного університету;

Луганського національного аграрного університету (м. Слов̓янськ);

Подільського державного аграрно-технічного університету.

Завдання кваліфікаційного іспиту розробили відповідно до програм ЄДКІ за спеціальностями і склали у вигляді тестів у форматі вибору однієї правильної відповіді.

Усього у тестування буде 100 завдань. Тривалість проведення ЄДКІ становить 120 хвилин.

Для забезпечення контролю за перебігом апробаційного проведення ЄДКІ до закладів вищої освіти в кожній аудиторії будуть присутні проктори. Також тестування проходитиме під спостереженням представників МОН.

Додамо, що восени цього року заплановано апробацію ЄДКІ за спеціальностями:

"Право",

"Міжнародне право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Авіаційний транспорт".

А у 2022 році ЄДКІ буде поширено на нові спеціальності та проводитиметься на рівні бакалавра й фахового молодшого бакалавра.

До слова, цього року приватні заклади вищої освіти під час вступної кампанії можуть отримати державне замовлення на підготовку бакалаврів.