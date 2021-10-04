Вчителька має низку високих педагогічних досягнень, нагород і публікацій та активно бере участь у розвитку громади. Окрім роботи в школі, вона також займається волонтерством вже понад 6 років та перекладом соціально-значущих праць.

До теми В Україні обрали найкращого вчителя 2021 року: хто став переможцем

Вчителька разом з учнями бере участь у різноманітних освітніх проєктах, обмінах та виставах. Журі Global Techer Prize Ukraine 2021 відзначило її "суперсилу" – віддаватися своїй праці на всі 100 % та залучати учнів до справді цінних ініціатив.

Організатори премії зазначають, що це історія не лише власних здобутків, а максимальне залучення школи й дітей, і це дуже важливо.

Як Тамара Уманська відреагувала на перемогу

Вчителька наголосила, що це вперше така номінація в Україні, але вона хоче, щоб це було востаннє.

Щоб у нас більше ніколи не було вчителів прифронтової зони, а ми просто всі були вчителі України, від Луганська до Донецька,

– сказала Тамара Уманська.

Тепер переможниця поїде в освітню подорож, а школи десяти вчителів-фіналістів у номінації отримають 300 тисяч гривень на технологізацію.



Тамара Уманська / Фото Global Techer Prize Ukraine

Письменник Сергій Жадан додає, що про вчителів, мабуть, найкраще говорять їхні діти.

"Я був у навчальному закладі, де працює пані Тамара, спілкувався з дітьми. Відразу помічаєш серйозну системну роботу й ловиш ось це відчуття взаємної довіри та налаштованості на отримання знань. Це викликає повагу", – відповів він.

Співзасновник та CEO Deltahost Дмитро Земляний каже, що деякі діти живуть у безпосередній близькості до війни – у прифронтовій зоні. Тож важливо допомагати цим дітям і їхнім вчителям отримати більш легкий доступ до знань.

Переможці в інших номінаціях

Найкращий вчитель 2021 року за версією Global Teacher Prize Ukraine – вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков.

"Здійснення мрії" – Тетяна Мендусь з Гайсина Вінницької області;

"Вчитель-новатор 2021" – Наталія Власова із Дніпра;

"Вибір серцем" – Тетяна Вакулюк з Дніпра та Уляна Буцяк зі Стрия, що на Львівщині;

"Найкращий вчитель-ровесник Незалежності" – Катерина Бігар зі Сваляви Закарпатської оболасті;

Найкращий вчитель за народним голосуванням – Павло Віктор з Одеси;

Найкраща вчителька громадянської освіти – Ганна Бут з Мелітополя;

Найкраща вчителька фізкультури – Оксана Юрків з селища Козова, що на Тернопільщині;

Найкращий вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі з Кременчука.

До слова, минулого року переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає історію, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів.