Кабінет міністрів ухвалив новий порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій.

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Постанова у комплексі з чинною нормативною базою дозволяє присвоювати та визнавати професійні кваліфікації за результатами незалежної оцінки результатів навчання, здобутих шляхом самоосвіти.

Акредитацію кваліфікаційних центрів здійснюватиме Національне агентство кваліфікацій. Також воно вестиме реєстри експертів і кваліфікацій, де міститиметься інформація щодо виданих сертифікатів про присвоєння чи визнання кваліфікації та відомості про роботу таких центрів.

У Кабміні уточнюють, що особа, яка має документ про здобуття формальної освіти без присвоєння професійної кваліфікації, досвід та відповідні знання й навички, зможе через кваліфікаційні центри пройти процедури оцінювання.

У разі позитивного результату вона отримає документ про присвоєння професійної кваліфікації, що визнаватиметься на ринку праці.

А в Національному агентстві кваліфікацій додали, що кваліфікаційні центри жодним чином не створюють конкуренцію для закладів профтехосвіти. Адже основна цільова аудиторія кваліфікаційних центрів, це особи віком 30+.

Це ті люди, які отримали вміння та навички іншої професії, але не готові знову витрачати 2 роки на навчання. Компетентності цих людей необхідно оцінити, і якщо вони відповідають вимогам профстандарту, то видати сертифікат про присвоєння кваліфікації, з яким можна офіційно працевлаштуватися,

– підкреслив голова агентства Юрій Баланюк.

Також через центр буде можливість підтвердити кваліфікацію, здобуту за кордоном. Достатньо лише надати відповідні документи, і ця кваліфікація може бути визнана.

До слова, журнал Forbes опублікував список 100 найкращих факультетів України. За основу взято 10 найпопулярніших напрямів – право, соціальні та гуманітарні науки, економіка, точні та природничі науки, медицина, компʼютерні науки та IT, менеджмент, промисловість, бізнес-освіта. Повний рейтинг – дивіться у статті.