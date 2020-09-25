У Києві провели церемонія нагородження учасників Національного конкурсу Teacher Innovation CUP серед вчителів-інноваторів від Комп'ютерної Академії ШАГ. Перемогу здобула вчителька Концева Вікторія з Херсону.

Нагородження відбулося в онлайн форматі, про це йдеться на фейсбук-сторінці конкурсу.

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Що отримав переможець? У конкурсі вчителів-інноваторів виграла Концева Вікторія Володимирівна – вона працює вчителькою зарубіжної літератури в Херсонській гімназії №1.

Педагогиня отримала фінансовий грант на суму 320 тисяч гривень, навчання від Комп’ютерної Академії ШАГ, освітню програму у Лондоні від компанії "Атлас" та призи від партнерів конкурсу.

Дивіться відеорезюме на участь у конкурсі Концевої Вікторії:



Натомість грант від фонду Олени Пінчук та проекту "Я Зможу" у розмірі 50 тисяч гривень отримала викладачка Мукачівської ЗОШ №20 ім. О. Духновича Жанна Хома.

Також було оголошено список з 19 найкращих вчителів-інноваторів, які отримали призи від партнерів і організатора конкурсу Комп’ютерної Академії ШАГ. До слова, заявок на участь у конкурсі подали понад 1500 педагогів.



19 найкращих вчителів-інноваторів у 2020 році / Фото з фуйсбук-сторінки конкурсу