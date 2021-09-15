В Україні виростуть стипендії: скільки отримуватимуть студенти

У 2022 році стипендії в Україні зростуть. У цьому під час пресконференції 14 вересня запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підвищення зачепить при цьому і студентів вищих навчальних закладів, і тих, хто навчається у професійно-технічних училищах.

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В Україні зросте стипендія: подробиці

Денис Шмигаль, глава Кабінету Міністрів, провів велику пресконференцію 14 вересня. Серед іншого він розповів і про зростання виплат від держави для студентів.

Стипендія у вишах

У вищих навчальних закладах будуть платити по 2000 гривень на місяць.

Відмінникам навчання – дещо більше, по 2550 гривень.

Зараз стипендія у вишах становить 1300 гривень, підвищена – 1600.

Стипендія у профтехучилищах

У профтехучилищах стипендії зростуть суттєвіше – у 2,6 раза – до 1250 гривень.

Як наголосив Шмигаль, у таких закладах підвищення виплат відбудеться "вперше за останні роки".

Зараз вони отримують 490 гривень, а підвищеної стипендії там немає зовсім. До слова, у коледжах і технікумах студенти денної форми навчання мають 980 гривень звичайних виплат і 1250 – підвищених.