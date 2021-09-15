Підвищення зачепить при цьому і студентів вищих навчальних закладів, і тих, хто навчається у професійно-технічних училищах.
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В Україні зросте стипендія: подробиці
Денис Шмигаль, глава Кабінету Міністрів, провів велику пресконференцію 14 вересня. Серед іншого він розповів і про зростання виплат від держави для студентів.
Стипендія у вишах
- У вищих навчальних закладах будуть платити по 2000 гривень на місяць.
- Відмінникам навчання – дещо більше, по 2550 гривень.
Зараз стипендія у вишах становить 1300 гривень, підвищена – 1600.
Стипендія у профтехучилищах
- У профтехучилищах стипендії зростуть суттєвіше – у 2,6 раза – до 1250 гривень.
- Як наголосив Шмигаль, у таких закладах підвищення виплат відбудеться "вперше за останні роки".
Зараз вони отримують 490 гривень, а підвищеної стипендії там немає зовсім. До слова, у коледжах і технікумах студенти денної форми навчання мають 980 гривень звичайних виплат і 1250 – підвищених.