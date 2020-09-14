В Україні відновлять навчання епідеміологів та сформують для них бюджетні місця у вишах
В Україні вже кілька років не проводять набір у виші на спеціальність епідеміологів. Проте незабаром планують сформувати державне замовлення на їх освіту та відновлюють роботу медико-профілактичних факультетів.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.
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Оскільки кілька років тому в нашій країні ліквідували медико-профілактичні факультети, влада вирішила, що їх варто відновити. "В цьому році ми будемо формувати державне замовлення на епідеміологів, на лікарів-гігієністів", – наголосив Ляшко.
Заступник очільника МОЗ впевнений, що з українських вишів будуть випускати якісних спеціалістів, адже в нас збереглася "школа, яка навчала лікарів-епідеміологів". Проте, планують туди внести дещо нове: до прикладу, започаткувати магістрів з громадського здоров’я, розширити спектр послуг тощо.
Зазначимо, що, за словами епідеміологів, в Україні вже понад 5 років медичні університети не проводять набір на спеціальність лікар-епідеміолог. Зараз можна піти на епідеміологію лише в інтернатуру, отримавши попередньо диплом за спеціальністю "лікувальна справа" або "медицина".
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