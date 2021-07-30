В Україні видали перші сертифікати з володіння державною мовою: фото та деталі

Національна комісія зі стандартів державної мови почала видавати перші сертифікати про рівень володіння української мовою претендентам на посади державних службовців, які успішно склали іспит.

Через технічні причини наразі видані сертифікати відображаються лише в Реєстрі, але вже незабаром ця опція буде доступна і в електронному кабінеті претендентів.

Важливо Що буде з чиновниками, які не складуть іспит на рівень володіння державною мовою

Наразі сертифікати отримали 145 осіб.

У Національній комісії зі стандартів державної мови привітали перших володарів державних сертифікатів.



Як виглядають сертифікати

Спеціалістка відділу фінансово-економічної роботи, юридичного та кадрового забезпечення Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА Світлана Байдан розповіла, що свій сертифікат вона отримала лише через 9 днів.

"Враження від організації іспиту неоднозначні. Зареєструватись вдалося з першої спроби, сам іспит пройшов нормально. Але результатів довелося чекати 9 днів", – написала вона



Зазначимо, що якщо учасник не складе іспит на рівень володіння мовою, він може через 4 місяці перескласти його ще раз.

Як складали мовний іспит

Депутатка Збаразької міської ради Світлана Боднар поділилася у соцмережі власною історією здачі іспиту на володіння державною мовою.

За її словами, найскладніше було зареєструйтеся на сам іспит. Вона з 8:30 півтори години намагалася щохвилини оновити сторінки сайту для реєстрації.

Нарешті з’явилася єдина вільна дата і час на обраному іспитовому майданчику. Хоча Нацкомісія заявляла про три сесії – 26, 27 та 28 липня. Виходить, місця миттєво розхапали, як гарячі пиріжки. Бажаючих більше, ніж дат для складання іспиту. Це – великий мінус,

– каже чиновниця.

Світлана Боднар додала, що організація самого іспиту та робота консультантів-працівників бібліотеки були “на висоті” – все професійно, щиро, чітко і злагоджено.

"Сам іспит охоплює чотири частини: "Культура мови" та "Читання", "Письмо" та "Говоріння". Завдання не дуже складні, але і не легкі. Треба бути уважним. Є запитання, де треба добре поміркувати перед тим, як відповісти", – сказала вона.



Що відомо про іспит з володіння державною мовою

Перший іспит відбувся 19 липня. Так, претенденти складали іспит на комп’ютерах і усно з екзаменатором. Частина “Говоріння” відбувалася через відеодзвінок, який записували.

Хто повинен складати іспит на рівень володіння мовою

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Але тіі не претендують на нові, складати іспит не зобов’язані. Адже закон не має зворотної дії.

Також екзамен можуть скласти особи, які мають намір набути громадянство України. Для них розмір оплати за складання іспиту становить 492 гривні, для українців – безкоштовно.

За результатами успішного проходження іспиту видається державний сертифікат про рівень володіння мовою першого або другого ступеня, який діє безстроково

Яким є іспит на рівень володіння української

"Культура мови" та "Читання" – це тести по 24 та 20 завдань відповідно. Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації.

– це тести по 24 та 20 завдань відповідно. Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації. "Письмо" (завдання відкритого типу). Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів.

(завдання відкритого типу). Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів. "Мова" (два завдання відкритого типу). Претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це буде монолог та діалог учасника. Тривалість не перевищуватиме 20 хвилин.

До слова, під час першого мовного іспиту, який охочі складали 19 липня, стався технічний збій, тож учасники на певний час призупиняли роботу. Час, витрачений на ліквідацію збою, учасникам додали. Більше про це – читайте у статті.

Як зареєструватися на участь в мовному іспиті