Шкарлет також додав, що майже 4 тисячі шкіл (28,7%) зараз працюють у дистанційному форматі. На канікулах перебувають лише 4 школи.

До теми Обстріл школи та садочку, відновлення очного навчання та скандали – підсумки тижня в освіті

В яких областях вакциновано найбільше вчителів

Найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють:

Харківська область – 98% працівників;

Полтавська область – 97,9% працівників;

Донецька, Київська та Дніпропетровська області – майже 97% працівників.

Скільки освітян вакциновано у школах, садочках та вишах

Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (двома дозами):

школи – 95,5% освітян;

садочки – 93,4% освітян;

коледжі – 89,7% освітян;

виші – 87,4% освітян;

заклади спеціалізованої освіти – 97,3% освітян;

профтехи – 97,1% освітян.

До слова, в багатьох містах України учні вже кілька тижнів на дистанційному навчанні. Але ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалася, тому у деяких містах школярі почали повертатися до очного навчання.

В яких містах школи відновили очне навчання

Львів – у всіх школах міста від понеділка, 14 лютого, відновили очне навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків.

– у всіх школах міста від понеділка, 14 лютого, відновили очне навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків. Дніпро – з 14 лютого учні 1 – 11 класів шкіл міста повернулися до звичайного режиму навчання. Очне навчання у місті проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів.

– з 14 лютого учні 1 – 11 класів шкіл міста повернулися до звичайного режиму навчання. Очне навчання у місті проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. Рівне – 14 лютого школярі 1 – 11 класів повернулися до очної форми навчання, так вирішила комісія з питань ТЕБ та НС. У разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання прийматиме самостійно школа.

– 14 лютого школярі 1 – 11 класів повернулися до очної форми навчання, так вирішила комісія з питань ТЕБ та НС. У разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання прийматиме самостійно школа. Миколаїв – з 14 лютого учні 5 – 11 класів, які два тижні вчилися дистанційно, повернулися до очного навчання.

– з 14 лютого учні 5 – 11 класів, які два тижні вчилися дистанційно, повернулися до очного навчання. Чернігів – поступово школи міста повертають до звичного навчання. Так, з 14 лютого майже усі школярі навчаються очно. Лише учні шкіл № 16, 3, 13 продовжили дистанційку.

– поступово школи міста повертають до звичного навчання. Так, з 14 лютого майже усі школярі навчаються очно. Лише учні шкіл № 16, 3, 13 продовжили дистанційку. Чернівці – школи відновлюють очне навчання з понеділка, 14 лютого. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії ТЕБ та НС.

– школи відновлюють очне навчання з понеділка, 14 лютого. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії ТЕБ та НС. Волинь – там відновили очне навчання у 545 школах області. У Луцькій громаді після двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання.

– там відновили очне навчання у 545 школах області. У Луцькій громаді після двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання. Хмельницький – міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про відновлення очного навчання в усіх школах громади з понеділка, 14 лютого. Підставою стала тенденція до зменшення кількості захворювань.

– міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про відновлення очного навчання в усіх школах громади з понеділка, 14 лютого. Підставою стала тенденція до зменшення кількості захворювань. Житомир – з 21 лютого учні 1 – 11 класів житомирських шкіл повертаються до очного навчання.

– з 21 лютого учні 1 – 11 класів житомирських шкіл повертаються до очного навчання. Черкаси – з 21 лютого учні черкаських шкіл повертаються до звичайного режиму навчання після двох тижнів дистанційки.

Де школи продовжили дистанційку:

Одеса

Херсон

Ужгород

Суми

Полтава

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Традиційно інформую щодо статистики щеплень серед працівників сфери освіти. Двома дозами вакцини наразі щеплено 1 млн 135 тисяч, тобто 93,8% освітян. На другу дозу очікують ще 3,4%.

Найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють: Харківська – 98%; Полтавська – 97,9%; Донецька, Київська, Дніпропетровська області – 96,9%.

Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (повний цикл): спеціалізованої освіти – 97,3%; професійної – 97,1%; загальної середньої – 95,5%; дошкільної – 93,4%; фахової передвищої – 89,7%; вищої – 87,4%.

Наразі 3964 (28,7%) шкіл працюють у дистанційному форматі. На канікулах перебувають лише 4 школи.