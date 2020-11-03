Дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська заявила, що в Україні вже узгодили оновлений регламент системи шкільного харчування і затвердили рекомендації про закупівлю в сфері організації харчування в школах.

Олена Зеленська повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, що вона взяла участь в онлайн-нараді з командою щодо оновлення системи шкільного харчування.

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У цьому питанні вже є кілька позитивних новин. "Оновлений санітарний регламент узгоджений! Поясню, чому це – привід для радості", – написала вона.

Так, за словами дружини президента, неможливо готувати корисну їжу для школярів по старому санітарному регламенту, якому незабаром мало виповнитися 20 років.

Зеленська вважає, що застарілий регламент не дає можливості зробити шкільне меню різноманітним чи врахувати особливі дієтичні потреби дітей. "У новому документі чітко визначено, що можна і що заборонено продавати в шкільних буфетах, надані нові можливості для організації харчування в школах", – запевнила вона.

Перша леді додала, що вже розробили і затвердили рекомендації щодо особливостей закупівель в сфері організації харчування в школах. Це допоможе замовникам вчасно і якісно підготуватися до тендерних процедур та запобігти постачанням в шкільні їдальні небезпечних або неякісних продуктів.

За даними Зеленської, зараз завершується громадське обговорення оновлених норм і порядку харчування дітей в навчальних закладах. "Ми маємо врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків, зробити шкільні меню різноманітними і збалансованими відповідно до потреб учнів", – вважає дружина президента.

До слова, у МОЗ наголосили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені деякі продукти: