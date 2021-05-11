Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Зеленський наголосив, що Україна буде відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов’язані з безпекою.

Цей університет ми презентуємо. Будемо відбирати найкращих дітей, давати високі стипендії. Всі будуть отримувати високу зарплату. Після університету випускники повинні будуть працювати на державу,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що там будуть сучасні лабораторії, кіберцентри і біохімічні центри. Тож, студенти будуть одразу отримувати і теорію, і практику.

"Також буде потужний відбір викладачів, насамперед українців, але будуть залучені спеціалісти і з-за кордону. Викладачі отримуватимуть дуже високу зарплату", — розповів президент.

До слова, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки започатковують нову спеціальність для бакалаврів. Там студенти зможуть навчатися по освітньо-професійній програмі "Художня обробка бурштину". Перший набір розпочнеться вже у 2021 році.