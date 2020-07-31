Уряд 29 липня ухвалив положення про центри професійного розвитку вчителів. Вони покликані сприяти професійному розвитку педагогів шкіл, дитсадків, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.

Такі центри створюватимуть з районних науково-методичних кабінетів, передає Міністерство освіти і науки.

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Для чого створюють такі центри

Там вчителі зможуть отримати консультативну підтримку щодо професійного розвитку, супервізії, документації з​акладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу (зокрема, і дистанційне навчання);

Вчителям надаватиметься професійна підтримка щодо компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання;

Там сприятимуть професійному розвитку педагогів, зокрема через координацію професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного розвитку;

Педагогам також буде надаватися психологічна підтримка;

Вчителі зможуть взаємодіяти та співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Кожен центр зможе діяти у межах території поблизу закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрах. Але на таку територію має працювати не менше:

500 педагогічних працівників у сільських та міських населених пунктах;

750 педагогічних працівників виключно у міських населених пунктах.

Управління центром здійснюватимуть його засновник та директор. Безпосереднє керівництво центром здійснюватиме директор, який призначатиметься на посаду на конкурсній основі.