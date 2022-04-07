Нова платформа дозволить школярам швидко повернутися до навчання в Україні після перемоги. Про таку ініціативу повідомили на сайті Міністерства освіти і науки України.

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Міжнародна акредитована американська школа Citizen High School в партнерстві з Посольством України в США та МОН запускає створення Української онлайн-академії для тимчасово переміщених школярів, яка дозволить продовжити навчання безоплатно,

– повідомили в МОН.

Для учнів, які не мають можливості продовжити навчання іноземною мовою, ця платформа неабияк знадобиться. Головною перевагою онлайн-академії є те, що там розробляють курси з україномовним перекладом.

Мета академії – забезпечення неперервної освіти школярів, які тимчасово переміщені в регіони України чи за її межі.

Цільова аудиторія – учні 9–11 класів. Зареєструватись в академії можна за посиланням.

Зокрема, команда Міністерства освіти і науки України підготувала перелік мобільних застосунків для вивчення іноземних мов, які є безоплатними для громадян України у зв'язку з війною, яку розв'язала Росія на території України.

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