В Україні незабаром з'явиться електронна платформа, яка допоможе забезпечити прозорі умови вступу іноземних студентів до українських закладів вищої освіти. Також завдяки їй можна буде ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.

Про це повідомили на нараді, що була присвячена запуску Єдиної міжвідомчої електронної платформи, передає МОН.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що створення прозорого механізму вступу для іноземців є важливою ланкою у реформуванні системи вищої освіти. Адже іноземні студенти повинні мати рівні та прозорі умови без будь-яких корупційних складових.

Також створення електронної платформи для іноземних студентів має модернізувати систему вступу в напряму комфортності як для університетів та інститутів, так і для абітурієнтів.

Для чого ця е-платформа? Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

прозорість інформації на всіх етапах;

студенто-орієнтований сервіс;

зручність для усіх суб’єктів платформи;

чесність-звітність усіх суб’єктів платформи;

мінімізація ризиків нелегальної міграції через "студентський канал", оскільки в платформі будуть відображені усі етапи вступу, в’їзду, навчання, виїзду тощо іноземця в Україні.

Тому Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення Єдиної електронної платформи для іноземних студентів.

"Зрозумілі правила вступу для іноземців – це також про створення позитивного іміджу нашої країни. Такий крок сприятиме популяризації здобуття вищої освіти в Україні", – наголосив прем’єр-міністр.

Окрім цього, очільник уряду доручив розробити впровадження електронних запрошень на навчання.