В Україні створять державний університет науки і технологій: які виші до нього приєднають

Уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Згодом до нього приєднають два інших вищі навчальні заклади.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан. За його словами, фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.

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Представник уряду у ВР заявив, що Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про утворення Українського державного університету науки і технологій".

З часом до Українського державного університету науки і технологій приєднаються:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Національна металургійна академія України.

Василь Мокан додав, що студенти та інші особи, які навчаються в цих закладах освіти, підпадають під реорганізацію вишу та продовжать навчання в новоствореному університеті.



До слова, у Києві відкриють Американський університет, партнером якого буде Університет штату Аризони.

За словами колишнього спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, Американський університет здатний привнести в Україну найкраще, що є в американській системі освіти.