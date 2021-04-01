В Україні створять державний університет науки і технологій: які виші до нього приєднають
Уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Згодом до нього приєднають два інших вищі навчальні заклади.
Джерело:телеграм Василя Мокана
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан. За його словами, фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.
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Представник уряду у ВР заявив, що Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про утворення Українського державного університету науки і технологій".
З часом до Українського державного університету науки і технологій приєднаються:
- Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
- Національна металургійна академія України.
Василь Мокан додав, що студенти та інші особи, які навчаються в цих закладах освіти, підпадають під реорганізацію вишу та продовжать навчання в новоствореному університеті.
До слова, у Києві відкриють Американський університет, партнером якого буде Університет штату Аризони.
За словами колишнього спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, Американський університет здатний привнести в Україну найкраще, що є в американській системі освіти.
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