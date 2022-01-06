В Україні створили захопливий додаток для вивчення української мови

В Україні створили новий мобільний додаток для вивчення української мови. Його назва – "Йой", і найбільше він підійде учнями початкової школи, для яких рідною є угорська чи румунська мова.

Проєкт спрямований на підтримку реформи Нова українська школа. Додаток можна використовувати як допоміжний навчальний інструмент під час уроків.

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Додаток "Йой" покликаний зробити процес навчання яскравим і динамічним. А ігровий формат увиразнює засвоєння відповідного матеріалу.

Основними перевагами додатка є:

інтерактивна форма, що робить процес навчання цікавим і творчим,

цікаві персонажі, на основі діалогу з якими відбувається навчання.

Така форма дозволяє мотивувати учнів початкової школи до вивчення української мови і надає нові можливості для вчителів, які викладають у школах з мовами навчання національних меншин.

Також яскрава візуалізація, стильне озвучування, продумана структура завдань й елементи змагальності перетворюють навчання на захопливу гру та дозволяють якісно закріпити здобуті знання, уміння та навички.

Головною метою додатка є допомога у вивченні української учням в школах з мовами навчання національних меншин та для вчителів у викладанні. Додаток створений проєктом Learning Together у межах програми співпраці між Україною, Фінляндією та ЄС.

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До слова, соціологи з'ясували, що 78% українців вважають українську мову рідною (а на Заході такої думки 96,7% мешканців).

Згідно з опитуванням, найбільшою популярністю українська мова користується серед молоді – її вважаю рідною 83,3% громадян віком від 18 до 29 років.

Загалом мовна картина в Україні виглядає так:

Українську мову вважають рідною 78% респондентів;

Російська мова є рідною для 18% опитаних;

2,6% респондентів не змогли визначитись;

Для понад 1% рідною мовою є ні українська, ні російська.

Цікаво, що майже 55% українців підтримують норму закону про мову, згідно з якою обслуговування у сфері послуг повинне відбуватися державною мовою.