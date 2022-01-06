В Україні створили захопливий додаток для вивчення української мови
Джерело:Osvita.ua
В Україні створили новий мобільний додаток для вивчення української мови. Його назва – "Йой", і найбільше він підійде учнями початкової школи, для яких рідною є угорська чи румунська мова.
Проєкт спрямований на підтримку реформи Нова українська школа. Додаток можна використовувати як допоміжний навчальний інструмент під час уроків.
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Додаток "Йой" покликаний зробити процес навчання яскравим і динамічним. А ігровий формат увиразнює засвоєння відповідного матеріалу.
Основними перевагами додатка є:
- інтерактивна форма, що робить процес навчання цікавим і творчим,
- цікаві персонажі, на основі діалогу з якими відбувається навчання.
Така форма дозволяє мотивувати учнів початкової школи до вивчення української мови і надає нові можливості для вчителів, які викладають у школах з мовами навчання національних меншин.
Також яскрава візуалізація, стильне озвучування, продумана структура завдань й елементи змагальності перетворюють навчання на захопливу гру та дозволяють якісно закріпити здобуті знання, уміння та навички.
Головною метою додатка є допомога у вивченні української учням в школах з мовами навчання національних меншин та для вчителів у викладанні. Додаток створений проєктом Learning Together у межах програми співпраці між Україною, Фінляндією та ЄС.
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До слова, соціологи з'ясували, що 78% українців вважають українську мову рідною (а на Заході такої думки 96,7% мешканців).
Згідно з опитуванням, найбільшою популярністю українська мова користується серед молоді – її вважаю рідною 83,3% громадян віком від 18 до 29 років.
Загалом мовна картина в Україні виглядає так:
- Українську мову вважають рідною 78% респондентів;
- Російська мова є рідною для 18% опитаних;
- 2,6% респондентів не змогли визначитись;
- Для понад 1% рідною мовою є ні українська, ні російська.
Цікаво, що майже 55% українців підтримують норму закону про мову, згідно з якою обслуговування у сфері послуг повинне відбуватися державною мовою.