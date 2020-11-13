Освітній омбудсмен Сергій Горбачов стверджує, що кожна дитина має право на місце в садочку. Відомо, що лише цього року у Україні створили понад 10 тисяч додаткових місць для дошкільнят.

Відкриття додаткових місць у дитячих садках необхідне для їх розвантаження. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Важливо Посилення карантину в Україні: у яких випадках мають закривати школи та садочки

Проблема завантаженості у садочках

Адже, за даними Держслужби статистики, у 2019 році на 100 місцях у закладах дошкільної освіти виховувалося 105 дітей. Натомість у великих містах цей показник становить 115 дітей на 100 місць.

Зокрема, найбільшим перевантаженими є міські садочки у

Львівській (142 дитини на 100 місць);

Волинській (135 дітей на 100 місць);

Миколаївській (133 дитини на 100 місць);

Івано-Франківській Чернівецькій (по 132 дитини на 100 місць);

Хмельницькій (131 дитина на 100 місць) областях.

Водночас у селах ситуація стабільна – там в середньому на 100 місць припадає 80 дітей.

"Деякі густонаселені регіони стикаються з проблемою нестачі місць у дитсадках, тож ми продовжуємо координувати діяльність місцевої влади щодо відкриття й реконструкції садочків, а також створення додаткових груп", – сказав тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет.

Скільки місць було створено в садочках

За його словами, з початку 2020 року вдалося розширити мережу садочків: було створено понад 10 тисяч нових місць.

Додаткові місця у 2020 році були створені за допомогою:

відкриття нових закладів загальної середньої освіти із дошкільними відділеннями – 16 новобудов, майже 1,5 тисячі місць;

реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень – 13 закладів, 495 місць;

відкриття приватних дитячих садків – 96 закладів, 3 626 місць;

проведення реконструкції нинішніх дитсадків – 35 закладів, 2 557 місць;

відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях – 10 закладів, 266 місць;

відкриття додаткових груп у дитсадках, що функціонують – 85 груп, 1 685 місць;

відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 11 груп, 158 місць.

Також відомо, що найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році були створені в Київській області – 2 585 місць, у самому Києві – 2 тисячі місць, у Донецькій області – 802 місця та у Харківській області – 699 місць.

Відвідування садочку – це важливий етап у житті дитини. Як зареєструвати дитину в садочок, чи зберігається за нею місце та в яких випадках малечу можуть виключити з дитсадку – читайте у нашому матеріалі.