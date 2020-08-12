В Україні запустили чат-бота "Наталя, мама та освітянка", який допоможе батькам визначитися з форматом шкільної освіти для своїх дітей. Наразі він працює лише у телеграмі та вайбері.

Відомо, що ініціатором проєкту виступила школа англійської мови Green Country. Цей чат стане у нагоді батькам та дітям.

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Засновниця Наталія Лотоцька розповідає, що у цьому боті вони спробували об’єднати усі можливі фактори та дати максимально детальні пояснення щодо того, як облаштувати освітній процес у сучасних реаліях.

Цей канал міститиме різні рекомендації, які формуватимуться на основі пріоритетів у навчанні, фінансових та часових можливостей. У залежності від цих параметрів будуть поради, яку школу обрати, а також як організувати додаткові заняття: англійську, спорт та гуртки.

До того ж, чат-бот допомагає підготуватися до навчального року й розрахувати фінанси та час батьків на освіту дітей.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я раніше опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу