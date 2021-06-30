В Україні стартує єдиний іспит з іноземної мови у магістратуру

30 червня 2021 , 09:31
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Джерело:

Український центр оцінювання якості освіти

В Україні у середу, 30 червня, випускники складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови у магістратуру. Головну сесію іспиту проведуть у 2 зміни.

У 2021 році цей іспит складатимуть понад 116 тисяч вступників. Перша зміна стартуватиме о 10:00, друга – о 14:00.

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Скільки випускників зареєструвалися на ЄВІ

  • Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 людей.
  • Іспит з німецької – 4000 випускників.
  • Іспит з іспанської – 171 людина.

Як відбуватиметься іспит

  • Загалом ЄВІ триватиме 60 хвилин.
  • Кількість завдань – 42. Вони будуть поділені на 2 блоки: "Читання" та "Використання мови"
  • Максимальна кількість балів, яку можна отримати, – 42. 
  • Вступні випробування проводитимуться у Києві та усіх обласних центрах країни
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Автор: Мар'яна Бекало