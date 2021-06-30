У 2021 році цей іспит складатимуть понад 116 тисяч вступників. Перша зміна стартуватиме о 10:00, друга – о 14:00.
Зауважте Чи склали б ви ЗНО з біології: пройдіть тест
Скільки випускників зареєструвалися на ЄВІ
- Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 людей.
- Іспит з німецької – 4000 випускників.
- Іспит з іспанської – 171 людина.
Як відбуватиметься іспит
- Загалом ЄВІ триватиме 60 хвилин.
- Кількість завдань – 42. Вони будуть поділені на 2 блоки: "Читання" та "Використання мови"
- Максимальна кількість балів, яку можна отримати, – 42.
- Вступні випробування проводитимуться у Києві та усіх обласних центрах країни