В Україні вперше стартував іспит зі знання української мови для майбутніх чиновників

В Україні 19 липня розпочався іспит на визначення рівня володіння українською мовою,для державних службовців. Перша іспитова сесія стартувала о 9:30.

Ті, хто претендує на державні посади, мають продемонструвати своє вміння і знання читання, письма, розмови та культури мови. Іспити проводитиме Національна комісія зі стандартів держмови.

До теми Іспит із володіння українською мовою для держслужбовців: коли та яким він буде

Голова комісії Орися Демська повідомила, що до 1 серпня іспити будуть проходити щодня по 3 рази. Реєстрація стартувала 16 липня, і на перевірку знань української мови вже записалися майже 350 осіб.

Тестування учасники будуть проходити за комп'ютерами в спеціальних аудиторіях. Загалом пропускна здібність системи іспитів розрахована до тисячі осіб на добу.

Також іспит на визначення рівня володіння державною мовою повинні здавати претенденти на отримання українського громадянства. Втім замість розмовних завдань, вони матимуть аудіювання.

Орися Демська зауважила, якщо особа не склала іспит, то має право перездати його через 4 місяці. Втім тестування можна проходити необмежену кількість разів.

Учасник тестування у випадку успішного проходження всіх етапів отримує державний сертифікат про рівень володіння мовою першого або другого ступеня. Цей документ діє безстроково.

В Україні діють нові норми "Мовного закону": головне

З 16 липня в Україні почали діяти нові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відтак української мови побільшає у сфері культури і розваг, туризмі, книговидавництві, кіновиробництві, показу фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.

Зокрема відтепер українські видавці зобов'язані продукувати державною мовою не менше ніж 50% усіх виданих упродовж року книжок. Мовою музейної справи і виставок є лише українська мова. А всі культурні заходи мають проводитися державною.



Нові норми "Мовного закону" / Інфографіка 24 каналу