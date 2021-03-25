В Україні вп’яте стартувала найпрестижніша вчительська премія Global Teacher Prize 2021

Найпрестижніша національна премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів-новаторів стартувала 25 березня. Взяти участь може кожен, а переможець отримає винагороду у 250 тисяч гривень та інші призи.

Подати заявку учасник може самостійно або ж хтось інший – учні, колеги та рідні – можуть номінувати улюбленого педагога на премію.

До теми Учні повинні боятися вчителя: 5 головних міфів про педагогів

Прийом заявок триває до 1 серпня, оголосять переможця у Міжнародний день вчителя 2 жовтня 2021 року. Заяву можна подати на сайті globalteacherprize.org.ua.

Що таке Global Teacher Prize Ukraine Це справжній учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися грошову винагороду, а й отримати визнання.



Взяти участь може кожен педагог, а найталановитіший та найкреативніший педагог отримає:

грошову винагороду у сумі 250 тисяч гривень,

поїздку на Global Education and Skills Forum,

професійний розвиток,

підтримку реалізації освітніх проєктів від "Освіторії".

Гасло Global Teacher Prize Ukraine 2021 – "За кожним великим здобутком стоїть учитель".

До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів у гімназії.

Переможці в інших номінаціях