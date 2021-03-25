В Україні вп’яте стартувала найпрестижніша вчительська премія Global Teacher Prize 2021

Найпрестижніша національна премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів-новаторів стартувала 25 березня. Взяти участь може кожен, а переможець отримає винагороду у 250 тисяч гривень та інші призи.
Подати заявку учасник може самостійно або ж хтось інший – учні, колеги та рідні – можуть номінувати улюбленого педагога на премію.
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Прийом заявок триває до 1 серпня, оголосять переможця у Міжнародний день вчителя 2 жовтня 2021 року. Заяву можна подати на сайті globalteacherprize.org.ua.
Що таке Global Teacher Prize Ukraine Це справжній учительський "Оскар" – можливість для кожного шкільного вчителя не тільки позмагатися грошову винагороду, а й отримати визнання.
Взяти участь може кожен педагог, а найталановитіший та найкреативніший педагог отримає:
- грошову винагороду у сумі 250 тисяч гривень,
- поїздку на Global Education and Skills Forum,
- професійний розвиток,
- підтримку реалізації освітніх проєктів від "Освіторії".
Гасло Global Teacher Prize Ukraine 2021 – "За кожним великим здобутком стоїть учитель".
До слова, у 2020 році переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров'я для учнів у гімназії.
Переможці в інших номінаціях
- У номінації "Вибір українців" переможцем став учитель початкових класів школи № 35 міста Кам'янське (Дніпропетровська область) Андрій Олійник. Він використовує на уроках LEGO й танцює з дітьми на анімаційних хвилинках.
- Найкращою вчителькою хімії стала вчителька з Технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура (Хмельницький) Наталія Зима.
- Найкращий вчитель фізкультури – Віталій Мушинський із Хмельницької області.
- У номінації "Вибір серцем" переможцем став Олег Швед зі Львова, який 30 років викладав українську мову і літературу в "Охматдиті".
- А вчителем-новатором став Іван Верещака, вчитель астрономії та інформатики Чулаківського закладу повної загальної середньої освіти (Херсонська область).