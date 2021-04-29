Взяти участь може кожен школяр, незалежно від оцінок у щоденнику та від досвіду.

До теми Підсумкове оцінювання учнів може відбутися дистанційно, – МОН

Скільки триватиме олімпіада? Олімпіада проходить з 19 квітня до 25 травня. Результати будуть оприлюднені до 27 травня. Зареєструватися можна у будь-який час до кінця терміну (25 травня).

Зареєструватися можна самостійно або за допомогою вчителя за цим посиланням. Виконувати завдання можна почати одразу після реєстрації або в будь-яких зручний час, навіть удома. Участь в олімпіаді безкоштовна.

В онлайн-олімпіаді є завдання з 20 шкільних предметів:

Предмети початкової школи (1 – 4 клас),

Я досліджую світ,

Українська мова та література,

Громадянська освіта,

Математика,

Фізика,

Хімія,

Астрономія,

Інформатика,

Географія,

Біологія,

Англійська мова,

Німецька мова,

Мистецтво,

Історія,

Зарубіжна література,

Основи здоров'я,

Інформатика,

Трудове навчання,

Правознавство.

Учень може обрати улюблений предмет, декілька предметів чи одразу усі. Завдання інтерактивні та відповідають шкільній програмі, тому це чудова можливість попрактикуватися напередодні підсумкових контрольних робіт.

Нагороди за участь в олімпіаді

Школярі, які візьмуть участь в інтернет-олімпіаді, можуть отримати нагороди за участь. Всі учасники отримають електронні сертифікати. Водночас ті учні, які продемонструють кращі результати, отримають дипломи I, II та ІІІ ступенів.

До того ж, усі учасники олімпіади також отримають промокод на знижку від видавництва BookChef. А фіналісти ще й зможуть взяти участь у розіграші трьох книжок “Фізика. Основи і механічний рух” відомого вчителя Павла Віктора та трьох комплектів із п’яти дуже корисних для навчання книжок.