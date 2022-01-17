В Україні школярі сидять у холодних класах, де лише від +7 до +12: батьки б'ють на сполох

В Україні батьки скаржаться на недостатнє опалення в школах, через що дітям доводиться мерзнути в холодних класах. Така ситуація спостерігається в різних містах.

Підняла це питання в соцмережі мешканка Кривого Рогу Єва Борисовська. У коментарях батьки з інших областей почали ділитися схожими історіями.

Важливо За якого морозу діти не мають ходити до школи та хто це вирішує

За словами жінки, в школі №7 Кривого року у дітей в класі температура повітря в ранковий час фіксувалася на показнику +12 градусів, а в обід піднімалася тільки до +14 градусів.

Єва Борисовська зазначила, що це тривало весь тиждень. Тому жінка зателефонувала на "гарячу лінію" і відправила запит про цю ситуацію, однак відповіді не отримала.



У школі Кривого Рогу недостатнє опалення в класах / Фото "Батьки SOS"

Що на це каже директорка школи? Пані Єва також дзвонила директорці школи та поскаржилася на ситуацію, але керівник навчального закладу заявила, що у відпустці. Мовляв, "що ви хочете від мене?"

Додамо, що в мережі виклали скріни про реакцію в криворізьких чиновників з Департаменту освіти і науки на скаргу про холод у класах. Там проблему визнали, і очікують, що місцева тепломережа додасть температуру подачі.



Реакція чиновників на опалення у школах Кривого Рогу / Фото з соцмереж

В інших містах така ж ситуація

Незабаром виявилося, що з проблемою опалення в школі зіткнулися діти і в інших регіонах. У коментарях під постом батьки розповіли, що в їхніх школах учням доводиться сидіти у класах при температурі в приміщенні в +10, +8, і навіть +7 градусів.

При цьому громадяни нагадали, що за правилами і нормативами в шкільних класах мінімально дозволена температура становить +17 градусів. Крім того, звучать рекомендації поки не водити дітей до школи з холодними класами, поки ситуацію не виправлять.

Ось що пишуть інші батьки:

"Так у вас це жарко. Кіровоградська область максимум +7, + 10 вже протягом багатьох років, жодні гарячі лінії не допоможуть".

"+8 не хочете?! Це коли на вулиці плюсова температура, а ви плачете +14 (Новомосковськ, Дніпропетровська область)".

"48 школа, Кривий Ріг, позавчора було +10 в класі".

"Чернігів школа 28: +11-14 градусів весь тиждень".

"У Рівненській школі теж температура бажає бути краще, але "локшину вішають", що насоси слабенькі, тобто раніше були в нормі, а тепер стали слабенькі".

Раніше ми розповідали, що у місті Світловодськ, що в Кіровоградській області, школярі кілька днів навчалися дистанційно через те, що у класах дуже холодно. Найнижча температура досягала + 13, найвища +16 градусів. Деталі – читайте у статті.