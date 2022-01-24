Через збільшення кількості хворих місцева влада в регіонах ухвалила рішення про переведення школярів на онлайн-заняття. Це стосується не лише шкіл, а й позакласних гуртків.

До теми Як у Києві працюють школи через погіршення ситуації з COVID-19

Де учні перейшли на дистанційку

Львів

З 24 січня учні 5 – 11 класів через зростання захворювання на COVID-19 перейшли на онлайн-навчання. Дистанційка триватиме протягом двох тижнів – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

Незабаром має бути рішення щодо молодших класів. Садочки поки працюють у звичайному режимі.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську з 24 січня починає діяти червона зона карантину. Тому місцева влада прийняла рішення перевести навчальні заклади, зокрема ліцеї та гімназії, на дистанційну форму навчання. Тобто учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого.

Водночас Дитячі садки з 24 січня та 1 – 4 класи шкіл в місті працюють у звичайному режимі. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Руслан Марцінків.

Ужгород

З 24 січня до 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання з тієї ж причини – зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання та COVID-19.

Двотижневий карантин з дистанційною формою навчання відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Чернівецька область

З 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Таке рішення ще 20 січня ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно.

Суми

Учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання. Рішення комісії діятиме протягом двох тижнів – до 4 лютого включно.

Так, з 24 січня працювати можуть лише садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Проте всі працівники освіти цих навчальних закладів мають бути повністю вакциновані проти COVID-19.

Тернопіль

У Тернополі учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус. У початковій школі та садочках критичної ситуації немає, тож вони й надалі працюватимуть у звичному режимі.

Рівне

У понеділок, 24 січня, 10 шкіл Рівного переходять на дистанційне навчання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Олександр Третяк.

Загалом у зв'язку з високим рівнем захворюваності дітей на COVID-19 та ГРВІ на Рівненщині впроваджують обмежувальні заходи. Так, в області 36 шкіл працюють дистанційно, а 16 шкіл – призупинили навчання.

У 25 закладах окремі класи на карантині, у них запроваджене змішане навчання. Інші освітні заклади вчаться очно.

Скільки вчителів вакциновано? Станом на 21 січня дві дози щеплення проти COVID-19 отримали понад 1,1 мільйона освітян. Окрім того, серед працівників шкіл зменшився відсоток невакцинованих від 2,5% до 2,3% за тиждень.



Найвищі показники щеплених двома дозами вакцини демонструють – Полтавська (майже 97% освітян), Дніпропетровська (96,5% освітян) та Луганська (96,3% освітян) області. Відсторонених працівників шкіл наразі лише 0,3%.

Дистанційне навчання через "мінування"

У декількох областях адміністрації шкіл ухвалили рішення про перехід на дистанційне навчання через регулярні повідомлення про мінування:

Миколаїв

Черкаси

Кривий Ріг

Бердянськ.

До слова, минулої доби, 23 січня, в Україні захворіли на коронавірус майже 13 тисяч людей. Серед інфікованих 1 826 дітей. Найбільше хворих у Івано-Франківській області (1 765 осіб) та Львівській області (2 036 осіб).