Через поширення захворюваності на коронавірус школам рекомендують впровадити канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року. Відомо, що в Україні вже майже 110 тисяч учнів перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет на одному з телеканалів, передає 24 канал.

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За його словами, на сьогодні майже 110 тисяч дітей перебувають на самоізоляції. Окрім того, майже 4700 класів та 320 шкіл перебувають на карантині.

Натомість начальник головного управління шкільної освіти МОН Юрій Кононенко розповів, що також близько 6 тисяч вчителів зараз або хворіють на коронавірус, або перебувають на самоізоляції.

Проте інші педагоги не мають допрлат за це. Тому Кононено зазначає, що для тих учителів, які замінюють відсутніх колег, є два варіанти компенсацій. "Перший: погодинна оплата відповідно до пропрацьованого часу тим, хто замінює уроки. Другий – взаємозаміни", – додав він.

Шкарлет також зазначив, що саме через це МОН рекомендує школам розпочати осінні канікули раніше, з 15 жовтня. Натомість для студентів вишів радять проводити навчання дистанційно з 15 жовтня по 15 листопада.

До слова, у Києві станом на 13 жовтня на карантин закриті 5 шкіл. Наразі на дистанційному навчанні в столиці перебуває 520 класів. Усього у Києві COVID-19 виявили у 591 школярів та 403 вчителів.