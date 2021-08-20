В Україні розробили тест, який визначить рівень української мови: як його пройти

В Україні з’явилася система тестування рівня володіння українською мовою. Його може безкоштовно пройти кожен охочий в будь-який час доби. Окрім того, на сайті будуть доступні уроки для вивчення української мови.

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти запустили Національну систему тестування рівня володіння українською мовою.

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Міністр культури ОЛександр Ткаченко розповів, що система має прості алгоритми. Складність питань можна регулювати індивідуально, залежно від попередніх відповідей.

Там є відео, аудіо, письмові завдання на визначення помилок тощо. Сайт передбачає максимальну залученість користувача у процес: без монотонності та з розумним підходом. Також є 15 уроків, де в інтерактивному форматі можна вивчати мову,

– написав він.

Цим інструментом можна користуватись безкоштовно і цілодобово. Зокрема, від доступний і громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та навіть іноземцям (як в Україні, так і за кордоном).

Як перевірити рівень української мови

Час на проходження тесту обмежений до 1 години, хоча зазвичай для проходження тесту буде потрібно приблизно 20 – 30 хвилин.

Система автоматично згенерує приблизно 30 тестових завдань (із загальної кількості понад 1000 тестових завдань) для кожної спроби проходження тестування.

Алгоритм – користувачу пропонуються тестові завдання, що трохи складніші ніж попереднє правильно виконане завдання, чи простіші за неправильно виконане попереднє завдання.

Для того, щоб перевірити рівень володіння українською мовою – пройдіть тест за цим посиланням.

Олександр Ткаченко додав, що надалі вони планують створити мобільні застосунки, аби вивчати українську мову було ще зручніше.