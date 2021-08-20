Міністерство культури та інформаційної політики разом з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти запустили Національну систему тестування рівня володіння українською мовою.
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Міністр культури ОЛександр Ткаченко розповів, що система має прості алгоритми. Складність питань можна регулювати індивідуально, залежно від попередніх відповідей.
Там є відео, аудіо, письмові завдання на визначення помилок тощо. Сайт передбачає максимальну залученість користувача у процес: без монотонності та з розумним підходом. Також є 15 уроків, де в інтерактивному форматі можна вивчати мову,
– написав він.
Цим інструментом можна користуватись безкоштовно і цілодобово. Зокрема, від доступний і громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та навіть іноземцям (як в Україні, так і за кордоном).
Як перевірити рівень української мови
Час на проходження тесту обмежений до 1 години, хоча зазвичай для проходження тесту буде потрібно приблизно 20 – 30 хвилин.
Система автоматично згенерує приблизно 30 тестових завдань (із загальної кількості понад 1000 тестових завдань) для кожної спроби проходження тестування.
Алгоритм – користувачу пропонуються тестові завдання, що трохи складніші ніж попереднє правильно виконане завдання, чи простіші за неправильно виконане попереднє завдання.
Для того, щоб перевірити рівень володіння українською мовою – пройдіть тест за цим посиланням.
Олександр Ткаченко додав, що надалі вони планують створити мобільні застосунки, аби вивчати українську мову було ще зручніше.